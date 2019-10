Politica 103

Mancuso (FI) a Cracolici (PD): "Un campione di umorismo, Miccichè e Forza Italia non cercano valorizzazioni dalla sinistra ma dai siciliani"

Il deputato regionale afferma che non c'è nessuna rottura in seno al partito come invece qualcuno vorrebbe enfatizzare

Redazione

17 Ottobre 2019 16:30

“Considero le esternazioni del collega Antonello Cracolici come una battuta che testimonia il suo proverbiale umorismo. Una goliardata che ribadisce come Cracolici, oltre a essere tra i più competenti in Parlamento è anche un campione di ilarità. Di certo, Micciché e quanti in questi anni si sono spesi per portare avanti gli ideali di libertà, voluti dal Presidente Berlusconi, non hanno bisogno di essere valorizzati dalla sinistra. Piuttosto è lo stesso Pd che dovrebbe analizzare le dinamiche che lo hanno caratterizzato al proprio interno, specie in Sicilia, capaci di arrecare solo dolori al popolo siciliano. Non ricordo ad esempio che nella passata legislatura si siano distinti per aver fatto prosperare il popolo siciliano”. Così in una nota il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso. "Oggi piuttosto – conclude il Parlamentare – è necessario che la posizione assunta dal Presidente Miccichè e da tutta Forza Italia in Sicilia, rispetto alla manifestazione romana del 19 Ottobre contro il Governo, sia da spunto per una riflessione all’interno di un partito che da sempre incentiva il dialogo al suo interno, come unico strumento di lineare democrazia. Questo dunque non indica una rottura – come qualche buontempone di sinistra vorrebbe enfatizzare – bensì la volontà a costruire posizioni più condivisibili, in cui il vero compresso sia ripartire dalle istanze della nostra terra, per niente avvantaggiata dai tavoli nazionali”.



“Considero le esternazioni del collega Antonello Cracolici come una battuta che testimonia il suo proverbiale umorismo. Una goliardata che ribadisce come Cracolici, oltre a essere tra i più competenti in Parlamento è anche un campione di ilarità. Di certo, Micciché e quanti in questi anni si sono spesi per portare avanti gli ideali di libertà, voluti dal Presidente Berlusconi, non hanno bisogno di essere valorizzati dalla sinistra. Piuttosto è lo stesso Pd che dovrebbe analizzare le dinamiche che lo hanno caratterizzato al proprio interno, specie in Sicilia, capaci di arrecare solo dolori al popolo siciliano. Non ricordo ad esempio che nella passata legislatura si siano distinti per aver fatto prosperare il popolo siciliano”. Così in una nota il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso. "Oggi piuttosto – conclude il Parlamentare – è necessario che la posizione assunta dal Presidente Miccichè e da tutta Forza Italia in Sicilia, rispetto alla manifestazione romana del 19 Ottobre contro il Governo, sia da spunto per una riflessione all’interno di un partito che da sempre incentiva il dialogo al suo interno, come unico strumento di lineare democrazia. Questo dunque non indica una rottura – come qualche buontempone di sinistra vorrebbe enfatizzare – bensì la volontà a costruire posizioni più condivisibili, in cui il vero compresso sia ripartire dalle istanze della nostra terra, per niente avvantaggiata dai tavoli nazionali”.



Centri per l'impiego, in Sicilia disponibili 1.135 posti per attuare le misure del reddito di cittadinanza

News Successiva Il gruppo Caltanissetta Protagonista interroga il sindaco: "Cittadini privati della piscina comunale. A quando la riapertura?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews