Mamma e figlio scomparsi in Sicilia dopo un incidente: avvistati vicino a Taormina

Proseguono le ricerche da parte della polizia per trovare Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi il 3 agosto scorso

08 Agosto 2020 09:22

Continuano le ricerche da parte della polizia per trovare Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi il 3 agosto scorso, dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza di Caronia."Stiamo verificando le testimonianze raccolte da persone che avrebbero visto la donna scomparsa Viviana Parisi con il bambino a Giardini Naxos (Me) alla villa e al parco giochi , tuttavia al momento non abbiamo avuto riscontri certi" .A dirlo Fabio Ettaro dirigente del commissariato di Polizia a Taormina riferendosi alla donna scomparsa con il figlio Gioele da 5 giorni nel messinese. "Ieri - prosegue Ettaro - abbiamo fatto indagini anche alla Guardia medica di Giardini Naxos dove era stata segnalata anche la presenza della donna, ma dalle immagini che abbiamo visionato escludiamo in questo caso si tratti della persona scomparsa e del suo bimbo". Subito dopo il sinistro che ha coinvolto la sua vettura, la donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l'orientamento. Ad avvertire le forze dell'ordine il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Le ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.

"Mia cognata è in stato confusionale e vaga, non è stata rapita, non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famiglia. Secondo noi lei è solo spaventata. Non è stata molto bene nel periodo dei lockdown, lo so perchè è stata anche a casa mia ed ho visto che era molto spaventata e depressa". Lo dice Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi

Sulla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello indaga la Procura della Repubblica di Sant'Agata di Militello. L'apertura di un fascicolo va collegata alla necessità di chiarire i tanti punti oscuri della vicenda. Viviana Parisi, 43 anni, vive con la famiglia a Venetico, un piccolo paese vicino a Messina. Al marito Daniele Mondello, musicista e Dj come lei, ha detto che con il bambino si sarebbe recata in un centro commerciale di Milazzo. Avrebbe dovuto percorrere una trentina di chilometri. Invece ne ha percorsi oltre 104. La sua auto, un'Opel Corsa, che reca i segni di un banale incidente, è stata ritrovata dalla polizia stradale nei pressi della galleria Pizzo Turda a Caronia.



