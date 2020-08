Cronaca 272

Mamma e figlio scomparsi dopo banale incidente: nelle ricerche impegnati anche i vigili del fuoco di Caltanissetta

Cresce l’apprensione per loro sorti, un mistero la loro scomparsa, la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per comprendere cosa sia realmente successo

Redazione

05 Agosto 2020 10:31

Da lunedì non si hanno più loro notizie di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni, scomparsi dopo un banale incidente in autostrada all'altezza di Caronia. Stamattina - come riporta Francesca Alascia su Gds.it - sono nuovamente riprese le ricerche da parte della task force, una lotta contro il tempo che vede impegnati oltre 40 uomini tra vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, Ragusa e Caltanissetta, vigili del fuoco del Nucleo Sapr Sicilia con tre droni, uomini della guardia forestale, coordinati dal comandante Salvatore Scaffidi, due unità cinofile, un pastore belga Malinois, un Border Collie, gli operatori Tas e i volontari di protezione civile. Su disposizione del prefetto di Messina è stato inoltre attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, coordinato da Maurizio Venuto, che ha perlustrato ieri, con 5 uomini la zona a valle del viadotto autostradale. Un vero e proprio spiegamento di forze per far luce sul mistero.

Cresce l’apprensione per loro sorti, un mistero la loro scomparsa, la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per comprendere cosa sia realmente successo, cosa abbia spinto la donna ad andare a 100 km di distanza da Venetico, avendo detto al marito, il noto Dj, Daniele Mondello, che sarebbe andata a Milazzo, a comprare le scarpe al piccolo. Sulla scomparsa di Viviana Parisi e del nipotino parla la cognata Stefania Mondello: "Ha preparato il pranzo e poi è sparita". Non riusciamo a capire - ha spiegato la cognata - perchè si trovasse in località Caronia, lunedì mattina è uscita insieme al figlio con l'intenzione di recarsi a Milazzo per acquistare un paio di scarpe. Il marito si era anche offerto di accompagnarla, ma lei ha preferito uscire da sola. Il suo comportamento è stato normalissimo, aveva anche preparato un sugo per il pranzo".

La donna, da allora non è più tornata. E’ nota nel mondo dei Dj come “Viviana Express” e sembra che ultimamente avesse avuto delle crisi depressive, malesseri legati al periodo del lockdown.



