Cronaca

Malviventi scatenati: altre tre auto e uno scooter a fuoco ieri sera a Caltanissetta

Un inferno di fiamme ieri sera in centro storico. I quattro incendi vanno ad aggiungersi ai quattro della notte scorsa

Rita Cinardi

19 Dicembre 2019 09:00

Ancora incendi d'auto ieri sera a Caltanissetta. Intorno alle 22:50 è stata data alle fiamme una Fiat Grande Punto parcheggiata in Via Paolo Emiliano Giudici all'altezza del civico 11. Tempestivo l'intervento del proprietario insieme ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Contemporaneamente al fatto non distante da lì, in vicolo Guarnaschelli 2, è stato appiccato un incendio ad altre due vetture, una Fiat 600 e una Renault Kangoo e uno scooter Gilera. Anche in quel caso sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco I quattro incendi di ieri sera, tutti di natura dolosa, vanno ad aggiungersi ai quattro della notte scorsa. Difficile capire cosa si stia scatenando in città dove, in soli due giorni, sono stati dati alle fiamme ben otto veicoli. Le vittime degli attentati incendiari sono normali impiegati, casalinghe e operai. Adesso spetterà a polizia e carabinieri fare luce su quanto accaduto e risalire agli autori. Intanto bisognerà capire se dietro ognuno di questi incendi c'è la stessa mano. (Foto Seguo News di Angelo Cimera)

