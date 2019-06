Cronaca 557

Maltrattava e picchiava i bimbi, logopedista sospeso per dieci mesi dal servizio

E' successo a Milazzo dove un logopedista che lavora all'Aias è stato sospeso per maltrattamenti nei confronti dei piccoli pazienti

Redazione

20 Giugno 2019 11:17

Schiaffi, strattonamenti, abbandono dei pazienti, disinteresse nei loro confronti ed assenza di terapia. Per avere compiuto queste violenze, secondo l'accusa, la polizia ha sospeso dal servizio per 10 mesi un logopedista di 51 anni che lavora all'Aias di Milazzo. E' accusato di avere maltrattato alcuni bambini affetti da gravi patologie. Gli agenti hanno avviato le indagini su input dei genitori dei piccoli pazienti che avevano notato alcune anomalie nei comportamenti dei loro figli. In alcuni casi, avevano manifestato un atteggiamento di assoluta ritrosia ad effettuare le terapie con l'indagato. L'indagato, nel corso delle sedute, secondo gli investigatori, stava a guardare il proprio cellulare, scattandosi anche delle foto, a confezionarsi delle sigarette, guardando video su siti e social network, disinteressandosi totalmente dei bimbi.

Schiaffi, strattonamenti, abbandono dei pazienti, disinteresse nei loro confronti ed assenza di terapia. Per avere compiuto queste violenze, secondo l'accusa, la polizia ha sospeso dal servizio per 10 mesi un logopedista di 51 anni che lavora all'Aias di Milazzo. E' accusato di avere maltrattato alcuni bambini affetti da gravi patologie. Gli agenti hanno avviato le indagini su input dei genitori dei piccoli pazienti che avevano notato alcune anomalie nei comportamenti dei loro figli. In alcuni casi, avevano manifestato un atteggiamento di assoluta ritrosia ad effettuare le terapie con l'indagato. L'indagato, nel corso delle sedute, secondo gli investigatori, stava a guardare il proprio cellulare, scattandosi anche delle foto, a confezionarsi delle sigarette, guardando video su siti e social network, disinteressandosi totalmente dei bimbi.

Scontro sulla Palermo-Catania: muore una donna, altri tre feriti. Primi soccorsi prestati da un medico che si trovava sul posto

News Successiva Caltanissetta, cocaina e hashish in casa: padre e figlio denunciati per spaccio. Il padre anche per furto di energia elettrica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews