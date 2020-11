Cronaca 196

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, arrestato a Gela un 56enne: dovrà scontare 2 anni

Si tratta di Salvatore Ardore al quale dopo le formalità di rito sono stati concessi gli arresti domiciliari

Redazione

28 Novembre 2020 11:57

Ieri, gli agenti del Commissariato di Gela ha tratto in arresto Salvatore Ardore, 56 anni, gelese, perché responsabile dei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela - Ufficio Esecuzioni Penali..Lo stesso dovrà scontare la pena della reclusione di anni 2. Dopo le formalità di rito, ARDORE Salvatore è stato condotto presso la propria abitazione dove permarrà in regime di detenzione domiciliare.



