Maltempo, super lavoro dei vigili del fuoco: oltre 30 interventi tra Caltanissetta e Gela

I danni maggiori si sono verificati nella notte a Gela, nel quartiere Macchitella, dove forti raffiche di vento hanno sradicato alberi, grondaie e anche qualche tetto

Rita Cinardi

14 Dicembre 2019 09:57

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta che hanno dovuto far fronte a una trentina di interventi. Diciotto quelli ancora in coda, e al momento i vigili del fuoco, impegnati soprattutto a Caltanissetta, Mazzarino e Gela stanno intervenendo per ordine di priorità. I danni maggiori si sono verificati nella notte a Gela, nel quartiere Macchitella, dove forti raffiche di vento hanno sradicato alberi, grondaie e anche qualche tetto. A Caltanissetta, tra gli interventi di rilievo, rimozione di alberi caduti in contrada Sabucina, lamiere pericolanti in via Luigi Monaco, un cartello pubblicitario staccato in via Sallemi e l'inclinazione di un semaforo in via Guastaferro. A Niscemi, Mussomeli e Villalba i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi caduti sulla sede stradale.

