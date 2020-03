Cronaca 2838

Maltempo. Si sgretola il centro storico a Caltanissetta: crolla palazzina nel quartiere Angeli

Sul posto, oltre a polizia e vigili del fuoco, anche tecnici del gas per scongiurare eventuale fuga di metano

Rita Cinardi

25 Marzo 2020 20:31

Il maltempo di oggi pomeriggio ha fatto registrare anche il crollo di una palazzina, per fortuna disabitata, nel quartiere Angeli. Il boato, provocato dal crollo, ha spaventato i residenti che hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. Sul posto, poco dopo, sono arrivati vigili del fuoco e polizia. Paura per una eventuale fuga di gas. Uno dei tubi si è infatti piegato a seguito del crollo, cosa che ha richiesto l'intervento dei tecnici del gas. La palazzina era stata già transennata perché considerata a rischio crollo. E oggi il maltempo ha fatto il resto. Contemporaneamente Anas ha segnalato, sempre nel pomeriggio, traffico provvisoriamente bloccato sulla strada statale 557 “Di Campobello di Licata” in territorio comunale di Sommatino, per la presenza di un albero in carreggiata al km 13,400, caduto per il forte vento. Domani è prevista un'altra giornata di pioggia e maltempo.



Il maltempo di oggi pomeriggio ha fatto registrare anche il crollo di una palazzina, per fortuna disabitata, nel quartiere Angeli. Il boato, provocato dal crollo, ha spaventato i residenti che hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. Sul posto, poco dopo, sono arrivati vigili del fuoco e polizia. Paura per una eventuale fuga di gas. Uno dei tubi si è infatti piegato a seguito del crollo, cosa che ha richiesto l'intervento dei tecnici del gas. La palazzina era stata già transennata perché considerata a rischio crollo. E oggi il maltempo ha fatto il resto. Contemporaneamente Anas ha segnalato, sempre nel pomeriggio, traffico provvisoriamente bloccato sulla strada statale 557 “Di Campobello di Licata” in territorio comunale di Sommatino, per la presenza di un albero in carreggiata al km 13,400, caduto per il forte vento. Domani è prevista un'altra giornata di pioggia e maltempo.



News Successiva Coronavirus. I malati a Caltanissetta sono 36: il capoluogo più colpito con un totale di 19 contagiati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare