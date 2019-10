Cronaca 341

Maltempo, riattivata la linea ferroviaria Catania - Palermo: gradualmente si torna alla normalità

In alcuni punti della Sicilia vi sono ancora dei disagi. Romane interrotta la linea Modica - Siracusa per i gravi danni all'infrastruttura

Redazione

27 Ottobre 2019 16:24

Sono quasi completate in Sicilia le operazioni di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria, dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi.

E' ripresa ieri, alle 19, la circolazione dei treni sulla linea Palermo-Catania, sospesa nella mattinata per l'allagamento dei binari fra Sferro ed Enna.

E' interrotta invece la linea Modica-Siracusa, per i gravi danni all'infrastruttura causati dalle forti piogge e dall'esondazione di alcuni corsi d'acqua. I lavori di ripristino continuano ininterrottamente. E' ancora rallentata la linea Palermo-Trapani, fra Castelvetrano e Trapani. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per ripristinare le condizioni di circolazione.

Per garantire la mobilità, è stato attivato un servizio sostitutivo con bus.

