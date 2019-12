Cronaca 135

Maltempo, la Scala dei Turchi si sbriciola. L'allarme di MareAmico: "Interdire il versante Ovest"

"Tutti devono sapere che questo è un luogo estremamente pericoloso", scrivono dall'associazione ambientalista

Redazione

02 Dicembre 2019 09:06

La Scala dei Turchi si sbriciola: centinaia di massi sono venuti giù, nei giorni scorsi, a causa del maltempo. I detriti di marna sono collassati sui gradoni. “

"L’eccessiva cementificazione tutto intorno a lei ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche e poi l’esagerata frequentazione dei luoghi ha fatto il resto - scrive e argomenta MareAmico - . La Scala dei Turchi si sta sciogliendo come neve al sole e ad accorgersene siamo solo noi. Ormai sono anni che documentiamo lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell’Unesco. Solo alcuni mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione, dopo il crollo del lato Est, ripristinato con un’opera di disgaggio finanziato dalla Regione Sicilia. Tutti devono sapere che questo è un luogo estremamente pericoloso. Soprattutto il gran numero di turisti che la frequentano non sono consapevoli del pericolo che corrono durante la sua visita. Non possiamo sempre gridare al miracolo. Occorre un’operazione di responsabilità: va interdetto il versante Ovest che si affaccia su lido Rossello - ha lanciato un appello l'associazione ambientalista - . Ed urge una programmazione e una seria gestione del sito, con il contingentamento delle presenze. La Scala dei Turchi richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, con un riverbero importante sull’aspetto turistico e di conseguenza economico del territorio, merita dunque la giusta attenzione".“







