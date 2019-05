Attualita 178

Maltempo in tutta Italia, piogge in Sicilia. Ci sarà un miglioramento solo da giovedì

E' in arrivo una nuova perturbazione con venti di Bora e Grecale che porteranno un calo termico

Redazione

13 Maggio 2019 16:31

Tra martedì e mercoledì arriverà un nuovo impulso freddo dal Nord Europa con i venti di Bora e Grecale che porteranno un calo termico e la neve cadrà sull'Appennino fin verso i 1200-1400 metri. Le temperature si manterranno fresche e sotto le medie del periodo. Giovedì ci sarà un miglioramento, soprattutto al Sud e in Sicilia con le temperature in aumento.Venerdì tempo buono al Centro e al Sud, ma il Nord in serata sarà colpito da una nuova perturbazione. In Sicilia da giovedì pomeriggio spenderà il sole e le temperature saranno più vicine alla media del periodo.



