Attualita 318

Maltempo, in Sicilia temperature ancora sotto la media: l'estate però è alle porte

Anche nell'isola le piogge sono diminuite, le temperature sono ancora al di sotto della media. Un po' di caldo arriverà a giugno

Redazione

28 Maggio 2019 20:27

Migliora gradualmente la situazione al Sud e in Sicilia dove diminuiscono le piogge ma le temperature si manterranno comunque sotto la media stagionale.Da venerdì 31 e per il successivo weekend, l’Anticiclone delle Azzorre arriverà sull'Italia andando ad interessare soprattutto il Nord e il Centro e con un deciso aumento termico dove si registreranno già valori quasi estivi mentre temperature più fresche e instabili al Sud dove sarà presente il vortice ciclonico che sembra stazionarvi per più giorni.

In Sicilia per il primo caldo estivo occorrerà attendere i primi giorni di giugno.



Migliora gradualmente la situazione al Sud e in Sicilia dove diminuiscono le piogge ma le temperature si manterranno comunque sotto la media stagionale.Da venerdì 31 e per il successivo weekend, l’Anticiclone delle Azzorre arriverà sull'Italia andando ad interessare soprattutto il Nord e il Centro e con un deciso aumento termico dove si registreranno già valori quasi estivi mentre temperature più fresche e instabili al Sud dove sarà presente il vortice ciclonico che sembra stazionarvi per più giorni.

In Sicilia per il primo caldo estivo occorrerà attendere i primi giorni di giugno.



Debuttano le nuove banconote da 100 e 200 euro: fra pochi giorni saranno in circolazione

News Successiva Palermo capitale della mobilità studentesca: dal 30 maggio ospiterà il Congresso Internazionale di ESN (Erasmus Student Network)

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews