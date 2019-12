Eventi 350

Maltempo, nell'isola in arrivo venti forti e mareggiate. Allerta gialla domani in tutta la Sicilia

Da stasera e per le prossime 24-36 ore, secondo quanto annunciato dalla Protezione Civile, sono previsti venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte

Redazione

17 Dicembre 2019 19:42

Venti forti, in alcuni casi anche di burrasca e possibili mareggiate in Sicilia a partire da questa sera. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 18 dicembre. Domani il livello di allerta è di colore giallo per tutta l'Isola.In particolare nel bollettino della protezione civile si legge: “Dalla serata di oggi, martedì 17 dicembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste".

Come spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com, una prima e moderata perturbazione arriverà già da domani. Nel dettaglio, nubi e piogge riusciranno a coinvolgere sia Sicilia e Sardegna che la bassa Calabria ionica. Non andrà meglio nel weekend, quando è prevista una nuova ondata di maltempo tra venerdì e sabato



