Attualita 258

Maltempo in Sicilia, in arrivo nuova allerta gialla: previste piogge, grandinate e venti di burrasca

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri

Redazione

22 Dicembre 2019 17:47

La perturbazione atlantica che ha colpito l’Italia farà sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore, con piogge sulle regioni meridionali e venti forti su buona parte del paese.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: a partire dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e venti forti, su Sicilia e Calabria. Attesi inoltre venti da burrasca a burrasca forte su Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia.

Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su penisola Sorrentina, Monti di Sarno e Monti Picentini in Campania e per rischio idraulico sulla Pianura emiliana centrale in Emilia-Romagna.



La perturbazione atlantica che ha colpito l’Italia farà sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore, con piogge sulle regioni meridionali e venti forti su buona parte del paese.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: a partire dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e venti forti, su Sicilia e Calabria. Attesi inoltre venti da burrasca a burrasca forte su Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia.

Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su penisola Sorrentina, Monti di Sarno e Monti Picentini in Campania e per rischio idraulico sulla Pianura emiliana centrale in Emilia-Romagna.



News Successiva Emergenza idrica nel nisseno, la Cisl Caltanissetta: "Siciliacque non investe ma ha ingenti profitti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare