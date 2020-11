Cronaca 384

Maltempo, in Sicilia allerta arancione per l'intera giornata di oggi

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento

Redazione

28 Novembre 2020 11:00

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24.In particolare, in base al bollettino, dalla mattina di oggi e nelle successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, nonchè mareggiate.



