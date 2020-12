Attualita 315

Maltempo, in Sicilia allerta arancione: per domani previsti temporali e venti forti

La giornata di Santa Lucia sarà all'insegna del maltempo. La protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo

Redazione

12 Dicembre 2020 20:08

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 13 dicembre.Una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia porterà nelle prossime ore piogge, temporali e venti forti sulle regioni meridionali, specie sui settori tirreni e ionici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia e Calabria. Attesi inoltre venti da forti a burrasca sulla Sicilia in estensione dalla mattinata di domani a Calabria, Puglia e Basilicata.



