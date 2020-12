Attualita 600

Maltempo in arrivo anche in Sicilia: scatta l'allerta tra neve, freddo e venti di burrasca

Correnti fredde settentrionali dovrebbero portare infatti un repentino calo delle temperature con nevicate fino a quote basse al Nord e successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud

Redazione

25 Dicembre 2020 16:30

Scatta l’allerta maltempo per l’arrivo di neve, freddo e venti di burrasca prima al Centro-Nord ma che dovrebbe poi estendersi a gran parte del Paese.Correnti fredde settentrionali dovrebbero portare infatti un repentino calo delle temperature con nevicate fino a quote basse al Nord e successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso già da ieri un "avviso di condizioni meteorologiche avverse". A rischio esondazione anche i fiumi.

Le prime nevicate dovrebbero interessare, a quote superiori ai 300-500 metri, l’Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio-sera, a quote superiori ai 400-600 metri, alla Toscana settentrionale e, dalla tarda serata, alle Marche.

Si prevedono inoltre venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche, con mareggiate sulle coste. "Allerta gialla" in Campania e su settori di Basilicata e Calabria. AGI



