Maltempo, decine di interventi tra Caltanissetta e Gela: questa mattina cade albero nel capoluogo

Decine gli interventi dei vigili del fuoco nei due centri, per lo più a causa di rami sulla sede stradale e tombini divelti

Rita Cinardi

25 Ottobre 2019 09:35

Notte di temporali a Caltanissetta e Gela dove comunque i danni, nonostante la preannunciata allerta rossa, sono rimasti relativamente contenuti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nei due centri, per lo più a causa di rami sulla sede stradale e tombini divelti. Questa mattina nuovo intervento di vigili del fuoco e Polizia Municipale in via Luigi Rizzo, traversa di via Malta, dove un albero si è spezzato a causa della furia del vento. (Foto Seguo News)

