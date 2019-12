Attualita 317

Maltempo, da stasera forti venti e temporali anche sulla Sicilia. Allerta gialla per domani

I fenomeni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

Redazione

04 Dicembre 2019 18:19

Nuove precipitazioni in arrivo sulla Sicilia. Una vasta ondata depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale convoglierà correnti umide ed instabili sulle aree ioniche con l'aumento dei venti.Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani, 5 dicembre, è stata lanciata l'allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria e su parte della Sardegna. Allerta gialla invece su parte di Emilia-Romagna, Veneto, Basilicata, Puglia, Sicilia e sui restanti settori di Calabria e Sardegna.

Nell'avviso si legge che dalla tarda serata di oggi sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o forte temporale, dapprima su Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre, dalla mattina di domani, giovedì 5 dicembre, venti da forti a burrasca meridionali su Calabria e Puglia e possibili mareggiate sui settori ionici. (Gds.it)



Nuove precipitazioni in arrivo sulla Sicilia. Una vasta ondata depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale convoglierà correnti umide ed instabili sulle aree ioniche con l'aumento dei venti.Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani, 5 dicembre, è stata lanciata l'allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria e su parte della Sardegna. Allerta gialla invece su parte di Emilia-Romagna, Veneto, Basilicata, Puglia, Sicilia e sui restanti settori di Calabria e Sardegna.

Nell'avviso si legge che dalla tarda serata di oggi sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o forte temporale, dapprima su Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre, dalla mattina di domani, giovedì 5 dicembre, venti da forti a burrasca meridionali su Calabria e Puglia e possibili mareggiate sui settori ionici. (Gds.it)



News Successiva In Sicilia arrivano i treni di ultima generazione: dal 15 dicembre sbarcherà Pop. Viaggerà ad una velocità di 160 K/h

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare