Attualita 49

Maltempo, chiuso a Licata per una frana un tratto della statale 123: disagi per la viabilità

Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione

Redazione

14 Dicembre 2019 16:25

Sulla strada statale 123 "di Licata" è provvisoriamente chiuso al traffico il tratto dal km 27,400 al km 28,300, nel territorio comunale di Licata in provincia di Agrigento, per una frana. La viabilità è indirizzata in loco sulla rete limitrofa. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

