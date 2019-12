Cronaca 2588

Maltempo, Caltanissetta: guaina vola giù da un fabbricato e colpisce auto in sosta

Continuano le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco. Da questa mattina sono 37 gli interventi, altri 30 nella notte

Rita Cinardi

14 Dicembre 2019 17:12

Sono 37 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Caltanissetta da questa mattina alle 8. Altri otto sono in coda ma continua la richiesta di nuovi interventi al 115 a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando tutto il territorio. In via Niscemi, nel capoluogo, una guaina di copertura di un fabbricato si è staccata abbattendosi sulle auto in sosta. Diversi i veicoli danneggiati, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Le squadre stanno operando per rimuovere il resto della guaina rimasta in stato precario. Forti raffiche di vento anche sulla costa gelese dove in nottata sono caduti alberi, grondaie e anche alcuni tetti. Intanto il maltempo non accenna a diminuire così come le richieste di intervento.

Sono 37 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Caltanissetta da questa mattina alle 8. Altri otto sono in coda ma continua la richiesta di nuovi interventi al 115 a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando tutto il territorio. In via Niscemi, nel capoluogo, una guaina di copertura di un fabbricato si è staccata abbattendosi sulle auto in sosta. Diversi i veicoli danneggiati, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Le squadre stanno operando per rimuovere il resto della guaina rimasta in stato precario. Forti raffiche di vento anche sulla costa gelese dove in nottata sono caduti alberi, grondaie e anche alcuni tetti. Intanto il maltempo non accenna a diminuire così come le richieste di intervento.

La Sicilia flagellata dal vento: raffiche fino a 100 km orari. Nell'isola si contano i danni

News Successiva Prof a scuola con bastone e martello: minacciava insegnanti e studenti. Sospeso per due settimane

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare