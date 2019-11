Attualita 371

Maltempo, allerta arancione anche nel nisseno fino a domani sera: previsti venti di burrasca e piogge intense

L'ondata di maltempo interesserà quasi tutta la Sicilia tranne che il palermitano e il trapanese. Si raccomanda la massima prudenza

Redazione

23 Novembre 2019 21:32

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un nuovo bollettino meteo, con allerta “Arancione” su quasi tutta la Regione tranne nel palermitano e trapanese che è “Gialla”A partire dalla serata di oggi 23 novembre e per le successive 24/ 36 ore, si prevedono venti di burrasca dai quadranti meridionale con rinforzi fino a burrasca forte.

Mareggiate lungo le coste esposte, intense sui settori ionici. Precipitazioni da sparse a diffuse con rovesci o temporali persistenti sui settori ionici, quantitativi abbondanti. Precipitazioni con rovesci di forte intensità con attività elettrica e forti raffiche di vento.

Come sempre si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo in caso di necessità, anche in considerazione di possibili interruzioni dovute ai danni di questi giorni.



