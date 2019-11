Cronaca 70

Maltempo, allagamenti nei pressi della tratta ferroviaria Gela - Siracusa: sospesa la circolazione dei treni

Una decina i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo Fs, sono intervenuti per verificare le condizioni dell'infrastruttura

Redazione

25 Novembre 2019 15:35

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Siracusa - Modica - Gela, nel tratto fra Gela e Dirillo, dalle 5.50 di questa mattina. Lo rende noto la società Ferrovie dello Stato, sottolineando in una nota che l’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la zona ha provocato l’allagamento della sede ferroviaria e l’accumulo di detriti sulla linea.Una decina i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FS Italiane, sono intervenuti per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Per i passeggeri. è stato messo a disposizione un bus sotitutivo



