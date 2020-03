Cronaca 746

Maltempo, albero sulla carreggiata: traffico bloccato sulla strada tra Sommatino e Campobello

Disagi in tutta la Sicilia a causa del forte vento. Sulla Ss 557 sono intervenuti il personale Anas e i vigili del fuoco

Redazione

25 Marzo 2020 17:24

Sulla strada statale 557 “Di Campobello di Licata” il traffico è provvisoriamente bloccato in territorio comunale di Sommatino, per la presenza di un albero in carreggiata al km 13,400, caduto per il forte vento.Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco.

