Maltempo. A Caltanissetta guaine pericolanti, a Gela alberi sulle auto: diversi interventi dei vigili del fuoco

A Mussomeli i vigili del fuoco sono impegnati a domare diversi incendi. Le fiamme sono alimentate dalle forti raffiche di vento

Redazione

26 Settembre 2020 14:45

Sono circa una decina da questa mattina gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Caltanissetta per via delle forti raffiche di vento. A Caltanissetta i vigili del fuocono sono impegnati in via Niscemi per una guaina pericolante del tetto di un'abitazione. Le volanti della polizia hanno chiuso il traffico per permettere il posizionamento dell'autoscala e far sì che i vigili del fuoco possano lavorare in sicurezza. Numerosi interventi a Gela dove sono caduti diversi alberi, e qualcuno è finito su qualche auto posteggiata. Infine nel Vallone e in particolare nella zona di Mussomeli i vigili del fuoco sono impegnati a domare diversi incendi. Le fiamme sono alimentate dalle forti raffiche di vento.

