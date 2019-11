Cronaca 1004

Maltempo a Caltanissetta. Alberi e cornicioni crollati, auto danneggiate, frane e abitazioni allagate: oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco

"Sin da questa mattina - ha dichiarato il comandante provinciae dei vigili del fuoco Gianfranco Scarciotta - abbiamo potenziato gli organici trattenendo in servizio il personale del turno smontante e richiamando ulteriori unità"

Rita Cinardi

12 Novembre 2019 20:13

E' un continuo di chiamate al centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta già dalle prime ore di questa mattina. Sono tantissimi in tutta la provincia i cittadini che stanno contattando i pompieri e la pioggia, almeno per il momento, non accenna a diminuire. Una settantina in tutto le richieste pervenute alla centrale dal nord al sud della provincia. Nel capoluogo e a Gela si sono registrati diversi crolli di cornicioni. A Caltanissetta un'auto è rimasta sotto i calcinacci in via Ugo Foscolo mentre alcuni alberi si sono abbattuti su alcune autovetture a Serradifalco. Diverse le abitazioni allagate nel capoluogo in particolare in via Paladini, via Redentore e in via San Giuliano. A Gela lo straripare di un canalone ha causato un'inondazione in via Butera mentre una frana si è registrata in via Ceraulo a Mazzarino. "Sin da questa mattina - ha dichiarato il comandante provinciae dei vigili del fuoco Gianfranco Scarciotta - abbiamo potenziato gli organici trattenendo in servizio il personale del turno smontante e richiamando ulteriori unità. Gli eventi vengono fronteggiati, pur con tante difficoltà, c nil massimo impegno e allo stato non si registrano emergenze di particolare rilievo". (Foto Archivio)

