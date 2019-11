Cronaca 85

Maltempo, a Butera cede il manto stradale in due vie cittadine

Tecnici del Comune a lavoro. Al momento la circolazione stradale è bloccata

Redazione

25 Novembre 2019 10:56

Cedimento del manto stradale in due strade nel comune di Butera a seguito delle piogge di questi giorni. Il cedimento si è verificato in via Agrigento e via Caltanissetta. Entrambe le due strade, sono state chiuse alla circolazione stradale. Sul posto i tecnici del comune che stanno provvedendo a ripristinare il disagio

