Attualita 292

Malta anticipa l'apertura dell'aeroporto all'1 luglio, 7 voli da e per Catania: controlli severi sui passeggeri

Inizialmente l'apertura dello scalo internazionale era previsto per il mese di agosto. Roprendono anche i collegamenti da Pozzallo

Redazione

06 Giugno 2020 09:57

La Valletta anticipa al 1 luglio la riapertura del suo scalo internazionale, previsto ad agosto, mantenendo severi controlli personali per fare fronte all’emergenza Coronavirus. La notizia è confermata da Johann Buttigieg, Ceo di Malta tourism autorithy (Mta) e dal ministero del Turismo.«L'annuncio che il Malta international airport, nostro primo gateway per il mondo, riapra ai voli commerciali il prossimo 1 luglio - commenta Buttigieg - è per noi del settore turistico di fondamentale importanza e lo accogliamo con sincero entusiasmo. Le difficoltà che siamo riusciti a superare insieme nelle ultime settimane testimoniano la resilienza del settore. Nuove sfide ci attendono, ma con loro arrivano anche nuove opportunità». Dal 1 luglio, spiega Mta, si tornerà a volare da 19 Paesi e, per l’Italia, dalla Sicilia e dalla Sardegna con Air Malta che conferma ad oggi da Catania 7 voli settimanali da e per Valletta, con una frequenza giornaliera il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica mentre saranno due le frequenze del sabato. Sempre dalla Sicilia, Virtu Ferries riprenderà i collegamenti sia passeggeri che auto da Pozzallo (Ragusa). Ai visitatori italiani in arrivo non saranno richieste le due settimane di quarantena.

«Con l’apertura del nostro aeroporto, il prossimo 1 luglio - sottolinea Carlo Micallef, deputy Ceo & Chief marketing officer di Mta - possiamo finalmente iniziare ad informare, i nostri partner e i clienti all’estero, che il tempo del sogno è finito: adesso si può tornare realmente a visitare Malta. Non accadrà tutto in una volta, e non ovunque fin dal primo giorno. Ma è un primo passo importante, che l’industria e il pubblico maltesi hanno atteso con impazienza».



La Valletta anticipa al 1 luglio la riapertura del suo scalo internazionale, previsto ad agosto, mantenendo severi controlli personali per fare fronte all’emergenza Coronavirus. La notizia è confermata da Johann Buttigieg, Ceo di Malta tourism autorithy (Mta) e dal ministero del Turismo.«L'annuncio che il Malta international airport, nostro primo gateway per il mondo, riapra ai voli commerciali il prossimo 1 luglio - commenta Buttigieg - è per noi del settore turistico di fondamentale importanza e lo accogliamo con sincero entusiasmo. Le difficoltà che siamo riusciti a superare insieme nelle ultime settimane testimoniano la resilienza del settore. Nuove sfide ci attendono, ma con loro arrivano anche nuove opportunità». Dal 1 luglio, spiega Mta, si tornerà a volare da 19 Paesi e, per l’Italia, dalla Sicilia e dalla Sardegna con Air Malta che conferma ad oggi da Catania 7 voli settimanali da e per Valletta, con una frequenza giornaliera il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica mentre saranno due le frequenze del sabato. Sempre dalla Sicilia, Virtu Ferries riprenderà i collegamenti sia passeggeri che auto da Pozzallo (Ragusa). Ai visitatori italiani in arrivo non saranno richieste le due settimane di quarantena.

«Con l’apertura del nostro aeroporto, il prossimo 1 luglio - sottolinea Carlo Micallef, deputy Ceo & Chief marketing officer di Mta - possiamo finalmente iniziare ad informare, i nostri partner e i clienti all’estero, che il tempo del sogno è finito: adesso si può tornare realmente a visitare Malta. Non accadrà tutto in una volta, e non ovunque fin dal primo giorno. Ma è un primo passo importante, che l’industria e il pubblico maltesi hanno atteso con impazienza».



Emergenza idrica in quattro comuni per un guasto all'acquedotto: disagi a Gela, Butera, Mazzarino e Riesi

News Successiva Cassa integrazione più lunga, sarà prorogata fino a dicembre. Si va verso il blocco dei licenziamenti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare