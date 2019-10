Politica 726

Malore per Matteo Salvini: il leader della Lega ricoverato in ospedale

Il malore è sopraggiunto dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ronchi-Trieste Airport

Redazione

16 Ottobre 2019 14:29

Un malore ha colpito il leader della Lega Matteo Salvini poco prima di giungere a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in Questura avvenuta venerdì 4 ottobre.Il malore è sopraggiunto dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ronchi-Trieste Airport. Secondo quanto si apprende, il leader della Lega sarebbe stato ricoverato all'ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia) per gli accertamenti del caso. (Fonte Gds.it)



Un malore ha colpito il leader della Lega Matteo Salvini poco prima di giungere a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in Questura avvenuta venerdì 4 ottobre.Il malore è sopraggiunto dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ronchi-Trieste Airport. Secondo quanto si apprende, il leader della Lega sarebbe stato ricoverato all'ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia) per gli accertamenti del caso. (Fonte Gds.it)



Nuova squadra per Miccichè in vista delle amministrative: Schifani e la Prestigiacomo in pole position

News Successiva Il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano sabato 19 ottobre a Montedoro per incontrare i sindaci

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews