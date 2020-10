Cronaca 1722

Malore mentre guida, automobilista si schianta contro un muro: trasportato al Sant'Elia

E' accaduto a Santa Caterina Villarmosa. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118

Redazione

19 Ottobre 2020 14:03

Incidente autonomo questa mattina intorno alle 12.20 in via Crispi, a Santa Caterina Villarmosa. Un anziano di 77 anni era a bordo della sua Fiat Punto quando ha accusato un malore. L'uomo ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un muro. Le persone presenti sono subito intervenute e hanno contattato i carabinieri, arrivati poco dopo. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale del 118 di Caltanissetta. L'anziano è stato trasferito al Sant'Elia in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

