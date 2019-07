Cronaca 1315

Malore mentre fa il bagno: turista muore annegata a Cefalù

Inutili i soccorsi da parte degli uomini del 118 arrivati poco dopo sul posto

Redazione

22 Luglio 2019 08:45

Una turista ucraina, di 75 anni, è morta in mare a Cefalù. La donna è stata colta da malore mentre faceva il bagno sul lungomare. Decine di persone hanno dato l’allarme quando l’hanno vista in difficoltà.I soccorritori l’hanno raggiunta e portata a riva. Ma la donna, che faceva parte di una comitiva di turisti ucraini ospiti di un albergo, non si è più ripresa. Era morta quando sono arrivati gli uomini del 118. (Gds.it)



Una turista ucraina, di 75 anni, è morta in mare a Cefalù. La donna è stata colta da malore mentre faceva il bagno sul lungomare. Decine di persone hanno dato l’allarme quando l’hanno vista in difficoltà.I soccorritori l’hanno raggiunta e portata a riva. Ma la donna, che faceva parte di una comitiva di turisti ucraini ospiti di un albergo, non si è più ripresa. Era morta quando sono arrivati gli uomini del 118. (Gds.it)



News Successiva Controlli dei carabinieri sul lungomare di Gela: sequestrati oggetti di elettronica e capi di abbigliamento contraffatti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews