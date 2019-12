Cronaca 1113

Malore all'asilo, bimba di due anni e mezzo muore in ospedale: inutili i soccorsi. Indagano i carabinieri

Il dramma si è consumato nel torinese. A dare l'allarme sono state le maestre. La piccola è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale

Redazione

19 Dicembre 2019 20:15

Una bambina di due anni e mezzo è morta all'ospedale di Ciriè, in provincia di Torino, dopo un improvviso malore accusato in un asilo di Leini. A dare l'allarme e a chiamare il 118 sono state le maestre. La piccola si è accasciata al suolo ed è stata portata in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che al momento stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto filtra da fonti investigative, la bambina, prima dell’arresto cardiaco, sarebbe stata colta da una crisi epilettica.



