Cronaca 633

"Maledetto Covid -19 ti sei portati via la mia mamma", Fiordaliso annuncia sui social la morte della madre

Il coronavirus ha colpito tutta la famiglia della nota cantante. Anche lei si è ammalata ed è guarita

Redazione

02 Aprile 2020 20:23

"Maledetto Covid-19 ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), la roccia mio padre ti ha sconfitto ed è guarito".Con questo messaggio, Fiordaliso ha annunciato la morte della madre, vittima di Coronavirus. La cantante ha voluto esprimere tutta la sua rabbia per una malattia che ha colpito tutta la sua famiglia, ma che non ha lasciato scampo solo alla madre Carla. Il padre Auro è riuscito a guarire dal virus. Fiordaliso ha altri 5 fratelli.





"Maledetto Covid-19 ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), la roccia mio padre ti ha sconfitto ed è guarito".Con questo messaggio, Fiordaliso ha annunciato la morte della madre, vittima di Coronavirus. La cantante ha voluto esprimere tutta la sua rabbia per una malattia che ha colpito tutta la sua famiglia, ma che non ha lasciato scampo solo alla madre Carla. Il padre Auro è riuscito a guarire dal virus. Fiordaliso ha altri 5 fratelli.





News Successiva "Sparate a chi viola la quarantena, vi manderò nella tomba", pugno duro del presidente delle Filippine

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare