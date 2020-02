Eventi 304

"Malattie sessualmente trasmissibili", dibattito al liceo "Juvara" di San Cataldo

L'iniziativa è stata organizzata dal Rotary Club con la collaborazione di alcuni esperti a beneficio degli studenti che hanno affollato l'aula magna

13 Febbraio 2020 16:53

Le malattie sessualmente trasmissibili costituiscono un problema a cui, senza alcun dubbio, la nostra società deve porre massima attenzione. Soprattutto, va resa un’opportuna e completa informazione ai giovani, in modo da renderli coscienti di tutti i rischi a cui si può andare incontro, attraverso i rapporti sessuali non protetti.Poiché ci si rende conto di essere, ancora, abbastanza lontani dall’inserimento nella Scuola di specifiche campagne di informazione didattica, che possano sopperire ad un generale stato di disinformazione dei nostri giovani, il Rotary Club San Cataldo ha voluto aderire ad un progetto del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, nella convinzione che affrontare, con gli studenti, questi argomenti sia il modo più semplice ed efficace per fare vera prevenzione.

E’ così che, organizzato dal Rotary Club San Cataldo, si è svolto, presso l’Istituto “Liceo Artistico Filippo Juvara” di San Cataldo, un interessantissimo e partecipato incontro sulle “Malattie sessualmente trasmissibili”, a beneficio degli studenti che hanno affollato l’aula magna, mostrando particolare interesse all’argomento.

Con la collaborazione di due validissimi e competenti relatori quali il Dott. Giuseppe Giannone, Presidente della Commissione distrettuale “Malattie sessualmente trasmissibili” del Distretto Rotary 2110, Medico specialista in Ginecologia, ed il Dott. Giuseppe Sportato, Dirigente medico dell’Unità Operativa Malattie Infettive dell’Ospedale S. Elia di Caltanissetta, il Presidente del Rotary Club San Cataldo, Ing. Gaetano Mancuso, la Prof.ssa Maria Grazia Falzone e la Prof.ssa Giovanna Saggio, hanno gestito un incontro con gli studenti che si è rivelato di indiscutibile efficacia divulgativa, grazie all’utilizzo di un linguaggio semplice e comprensibile e ad una carica empatica che, simpaticamente, i due Medici specialisti hanno saputo introdurre nella spiegazione di argomenti così delicati, ma sostanzialmente e concretamente legati al quotidiano.

Studenti attenti ed interessati per tutto l’incontro ed, alla fine, mille domande con le quali i ragazzi hanno chiesto approfondimenti di vario genere.

Sul sito dell’Istituto Juvara, in una pagina dedicata, sono stati, poi, pubblicati i riferimenti a siti istituzionali, o comunque affidabili, e numeri telefonici ai quali chiamare per ricevere informazioni corrette sull’argomento.

Il Presidente Gaetano Mancuso esprime un particolare ringraziamento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Juvara, Prof.ssa Rita Galfano, al Prof. Luigi di Salvo, suo Collaboratore Vicario ed a tutti i Docenti presenti, che hanno reso possibile l’incontro ed hanno validamente mediato ogni interazione con gli studenti.



