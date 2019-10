Salute 87

Malattie sessualmente trasmissibili, conferenza del Rotary all'istituto "Carafa" di Riesi

L'iniziativa mira a fornire ai giovani informazioni imparziali e scientificamente corrette per prevenire determinate malattie

Redazione

10 Ottobre 2019 15:32

Grande interesse ed attenzione degli studenti di 3° e 4° anno dell’istituto Superiore Carafa di Riesi, alla conferenza formativa di prevenzione in materia di malattie sessualmente trasmesse organizzata dal Rotary, alla fine della quale si sono resi protagonisti di un vivace ed interessante dibattito.La relazione è stata tenuta brillantemente dal dott. Giuseppe Giannone nella qualità di specialista in Ginecologia e di Presidente dell’apposita Commissione del distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta il cui progetto ha la finalità, con spirito di volontariato, di dare informazioni imparziali e scientificamente corrette agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato diversi allarmi sulla diffusione delle malattie sessualmente trasmesse, tanto da classificarle tra le assolute priorità di salute pubblica. Secondo l’OMS ogni giorno nel mondo ci sono un milione di infezioni sessualmente trasmesse (IST); ogni anno le quattro più diffuse IST presentano ben 500 milioni di nuovi casi, che sono causa di sterilità, tumori e malattie gravi che possono portare fino alla morte.

In Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, i maggiori aumenti si registrano nei condilomi (triplicati in 12 anni; dati 2016), nei casi di sifilide (aumentati nel 2016 del 70%, rispetto al 2015); inoltre c’è una prevalenza delle infezioni da HIV (nel 2016 è risultata 75 volte più alta di quella stimata nella popolazione).

Il progetto – ha detto il Presidente del Rotary Club Valle del Salso, dott. Luigi Loggia – è condiviso dagli Assessorati regionali all’Istruzione e della Salute e si iscrive nell’ambito delle iniziative di prevenzione che il Governatore del Distretto Rotary dott.Valerio Cimino ha voluto confermare per il secondo anno consecutivo in sintonia con l’OMS. Ringraziamo l’Interact Club Valle del Salso per la collaborazione e soprattutto la Dirigente dell’IISS Carafa prof.ssa Adriana Quattrocchi per l’attenzione e la sensibilità dimostrata sulle problematiche in questione.

I giovani, possono prendere più facilmente una IST, per vari motivi: hanno tessuti anatomici più fragili nei confronti di queste infezioni; spesso non hanno sintomi o li trascurano; hanno più di frequente rapporti sessuali non protetti e in generale si espongono, non sempre con la necessaria consapevolezza, ad esperienze a rischio. Spesso si informano con amici, su internet, sui social e chat: in genere imprecisi e poco accurati. Mentre è dimostrato che un’informazione corretta riduce l’incidenza delle IST.

Un’informazione corretta, inoltre, potrà fare maturare un atteggiamento positivo e responsabile e riduce l’incidenza delle IST.



Grande interesse ed attenzione degli studenti di 3° e 4° anno dell’istituto Superiore Carafa di Riesi, alla conferenza formativa di prevenzione in materia di malattie sessualmente trasmesse organizzata dal Rotary, alla fine della quale si sono resi protagonisti di un vivace ed interessante dibattito.La relazione è stata tenuta brillantemente dal dott. Giuseppe Giannone nella qualità di specialista in Ginecologia e di Presidente dell’apposita Commissione del distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta il cui progetto ha la finalità, con spirito di volontariato, di dare informazioni imparziali e scientificamente corrette agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato diversi allarmi sulla diffusione delle malattie sessualmente trasmesse, tanto da classificarle tra le assolute priorità di salute pubblica. Secondo l’OMS ogni giorno nel mondo ci sono un milione di infezioni sessualmente trasmesse (IST); ogni anno le quattro più diffuse IST presentano ben 500 milioni di nuovi casi, che sono causa di sterilità, tumori e malattie gravi che possono portare fino alla morte.

In Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, i maggiori aumenti si registrano nei condilomi (triplicati in 12 anni; dati 2016), nei casi di sifilide (aumentati nel 2016 del 70%, rispetto al 2015); inoltre c’è una prevalenza delle infezioni da HIV (nel 2016 è risultata 75 volte più alta di quella stimata nella popolazione).

Il progetto – ha detto il Presidente del Rotary Club Valle del Salso, dott. Luigi Loggia – è condiviso dagli Assessorati regionali all’Istruzione e della Salute e si iscrive nell’ambito delle iniziative di prevenzione che il Governatore del Distretto Rotary dott.Valerio Cimino ha voluto confermare per il secondo anno consecutivo in sintonia con l’OMS. Ringraziamo l’Interact Club Valle del Salso per la collaborazione e soprattutto la Dirigente dell’IISS Carafa prof.ssa Adriana Quattrocchi per l’attenzione e la sensibilità dimostrata sulle problematiche in questione.

I giovani, possono prendere più facilmente una IST, per vari motivi: hanno tessuti anatomici più fragili nei confronti di queste infezioni; spesso non hanno sintomi o li trascurano; hanno più di frequente rapporti sessuali non protetti e in generale si espongono, non sempre con la necessaria consapevolezza, ad esperienze a rischio. Spesso si informano con amici, su internet, sui social e chat: in genere imprecisi e poco accurati. Mentre è dimostrato che un’informazione corretta riduce l’incidenza delle IST.

Un’informazione corretta, inoltre, potrà fare maturare un atteggiamento positivo e responsabile e riduce l’incidenza delle IST.



News Successiva Sanità, M5S: "Sicurezza zero in molte guardie mediche siciliane. A Riesi misure inesistenti e in sala d’aspetto trappole per topi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews