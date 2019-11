Salute 85

Malattie sessualmente trasmesse, all'istituto "Mottura" di Caltanissetta esperti incontrano gli studenti

L'assessorato regionale ha promosso una settimana per la prevenzione durante la quale si effettuerà uno screening sulla popolazione compresa tra 18 e 40 anni

Redazione

23 Novembre 2019 08:46

Per il secondo anno è iniziato a Caltanissetta presso l’aula convegni dell’I.I.S.S. SEBASTIANO MOTTUTA il percorso educativo sulle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST), organizzata dal Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, per l’anno 2019/2020 governatore il dott. Valerio Cimino, indirizzato agli studenti degli ultimi due anni degli istituti superiori. Il percorso educativo condiviso dall’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della regione Siciliana e dal provveditorato agli studi di Caltanissetta si è svolto subito prima della settimana per la prevenzione delle MST organizzata dall’assessorato alla Sanità della regione Siciliana durante la quale si effettuerà uno screening sulla popolazione compresa tra 18 e 40 anni con accertamenti gratuiti per HIV Ag / Ab, Sifilide, Clamidia tracomatis, Neisseria gonorrea e Trichomonas vaginalis.La conferenza dopo l’introduzione della direttrice dell’istituto Laura Zurli e la presidentessa del Rotary Club di Caltanissetta Anna Tiziana Amato Cotogno è stata seguita dalle relazioni del dott. Giuseppe Giannone e del dott. Giuseppe Sportato con la moderazione della prof.ssa Maria Luisa Felice.

La partecipazione dei ragazzi è stata numerosa ed interessata. Dopo le relazioni è seguita una vivace partecipazione degli studenti con molte domande rivolte ai relatori a testimonianza del bisogno formativo di cui hanno bisogno i ragazzi di quella fascia di età.







