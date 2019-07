Eventi 505

Mai un giorno di assenza durante l'anno scolastico: premiati tre alunni del Don Milani di Caltanissetta

I bimbi sono: Maria Giusto della classe 2 C, Leonardo Lo Conte della classe 2 F e Gabriele Pernaci della 3 A

Redazione

10 Luglio 2019 16:48

All'Istituto comprensivo Don Milani di Caltanissetta retto dalla dirigente Luigia Maria Emilia Perricone anche quest'anno alcuni bambini frequentanti rispettivamente le classi 2 C , 3 C del plesso Don Milani e 2 F del plesso Rodari, a conclusione delle attività didattiche sono stati premiati per non avere mai registrato un giorno di assenza. I bimbi sono: Maria Giusto della classe 2 C, Leonardo Lo Conte della classe 2 F e Gabriele Pernaci della classe 3 A. La cosa non né nuova né casuale perché è il secondo anno di seguito che si verifica . Davvero questi alunni sentono il "piacere"di andare a scuola ogni giorno perché lì sicuramente trovano l'ambiente congeniale alle loro attitudini e vivono l'occasione quotidiana per stare bene, apprendere e crescere soprattutto nel rispetto delle regole. Questi piccoli "fenomeni" così costanti nell'impegno scolastico, crescendo stanno dimostrando anche di essere capaci di comprendere il giusto valore dell'istituzione scuola e degli insegnanti, per loro guida sicura e punto di riferimento nel cammino di crescita e di apprendimento ! Tutto questo non è poco in un mondo che la cronaca recente ha adombrato con ricorrenti episodi di rifiuto delle istituzioni e mancanza di rispetto delle persone e delle leggi proprio da parte delle giovani generazioni. Per queste ragioni, la dirigente, alla presenza dei loro insegnanti e dei genitori ha voluto consegnare a questi bimbi un attestato che vuole essere, oltre che un encomio e un riconoscimento del loro impegno, anche un incoraggiamento a continuare su questa giusta via che porta alla costruzione di un mondo migliore!



