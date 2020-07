Cronaca 3924

Mafia, maxi-operazione della Dda di Caltanissetta sull'asse Sicilia-Germania: 46 arresti

Sono accusati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, estorsioni, corruzione aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa e detenzioni di armi da fuoco

Redazione

01 Luglio 2020 07:37

I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Enna stanno eseguendo nel territorio nazionale e in Germania una misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale procura distrettuale, a carico di 46 indagati accusati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, estorsioni, corruzione aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa e detenzioni di armi da fuoco. Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre un milione di euro.I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso dell'operazione che si terrà alle ore 11 all'aula magna del tribunale di Caltanissetta, alla quale parteciperanno il procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone e il comandante del Ros Generale di Divisione Pasquale Angelosanto.



