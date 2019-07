Cronaca 281

Mafia e imprenditoria: blitz a Licata con sette fermi. Ci sono anche due massoni

Si tratterebbe di un funzionario regionale e del figlio di un boss. L'operazione è stata condotta dai carabinieri e dalla Dda

Redazione

31 Luglio 2019 11:11

I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Agrigento stanno eseguendo un provvedimento di fermo, emesso dalla Dda di Palermo, nei confronti di 7 persone indagate per associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Al centro delle indagini dei carabinieri la famiglia mafiosa di Licata (Ag) di cui sono stati delineati gli assetti e le gerarchie. Nel corso della indagine sono state scoperti infiltrazioni nelle attività imprenditoriali in via di realizzazione nell'agrigentino ed il ruolo occupato all'interno della cosca da due massoni che erano maestri venerabili di due logge: sarebbero un funzionario regionale e il figlio di un boss.

