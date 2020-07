Cronaca 967

Mafia e appalti a Caltanissetta, sequestro da 10 milioni ad un imprenditore di Polizzi

Il provvedimento riguarda i beni di un imprenditore di 71 anni, Giuseppe Li Pera. L'operazione è stata eseguita dagli uomini della Dia

Redazione

22 Luglio 2020 10:27

Maxi sequestro a Caltanissetta nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Li Pera. Il 71enne di Polizzi Generosa, già condannato nell'ambito dell'inchiesta "Mafia e appalti" degli anni '90 che portò a galla il "Sistema Siino", è stato raggiunto dal provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione su proposta del direttore della Dia Giuseppe Governale.All'imprenditore sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro. Il sequestro scaturisce da un'attività investigativa che ha ripercorso tutta la carriera di Li Pera a partire dalla metà degli anni '80 confermando i rapporti costanti con i boss siciliani.

Nel 2007 Li Pera è stato condannato per il reato di associazione mafiosa, al termine di un lungo percorso giudiziario, partito nel 1991. Nell'ambito dell'inchiesta emerse anche il cosiddetto "Sistema Siino", che permetteva ai clan di tirare i fili degli appalti pubblici grazie alla collaborazione di imprenditori ma anche di rappresentanti politici, dirigenti e funzionari degli enti territoriali.

La figura di Li Pera emerse nelle indagini quando era dipendente della società Rizzani de Eccher (attiva nel settore delle grandi opere negli appalti pubblici). Già in quel periodo fece in modo di ottenere, illecitamente, vantaggi nell'aggiudicazione e gestione degli appalti in Sicilia.

Il provvedimento di sequestro eseguito dalla DIA di Caltanissetta ha colpito:

- le società S.I.G.I. Srl (SOCIETA’ ITALIANA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE) con sede in Caltanissetta, IMMOBIL. BI Srl, con sede in Roma e SAN NICOLA’S COSTRUZIONI Srl, con sede in Caltanissetta, tutte società attive nel settore delle costruzioni edilizie;

- le quote societarie della PARCO DELLE MACCALUBE CAMPUS Srl, della ROCHEL Srl, ALTARELLO COSTRUZIONI Srl, CENTOUNOPINI COSTRUZIONI Srl, della STUDIO 58 Srl tutte con sede in Caltanissetta, anch’esse prevalentemente operanti nel settore delle costruzioni edilizie;

- 9 beni immobili e 150 rapporti bancari.





Maxi sequestro a Caltanissetta nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Li Pera. Il 71enne di Polizzi Generosa, già condannato nell'ambito dell'inchiesta "Mafia e appalti" degli anni '90 che portò a galla il "Sistema Siino", è stato raggiunto dal provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione su proposta del direttore della Dia Giuseppe Governale.All'imprenditore sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro. Il sequestro scaturisce da un'attività investigativa che ha ripercorso tutta la carriera di Li Pera a partire dalla metà degli anni '80 confermando i rapporti costanti con i boss siciliani.

Nel 2007 Li Pera è stato condannato per il reato di associazione mafiosa, al termine di un lungo percorso giudiziario, partito nel 1991. Nell'ambito dell'inchiesta emerse anche il cosiddetto "Sistema Siino", che permetteva ai clan di tirare i fili degli appalti pubblici grazie alla collaborazione di imprenditori ma anche di rappresentanti politici, dirigenti e funzionari degli enti territoriali.

La figura di Li Pera emerse nelle indagini quando era dipendente della società Rizzani de Eccher (attiva nel settore delle grandi opere negli appalti pubblici). Già in quel periodo fece in modo di ottenere, illecitamente, vantaggi nell'aggiudicazione e gestione degli appalti in Sicilia.

Il provvedimento di sequestro eseguito dalla DIA di Caltanissetta ha colpito:

- le società S.I.G.I. Srl (SOCIETA’ ITALIANA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE) con sede in Caltanissetta, IMMOBIL. BI Srl, con sede in Roma e SAN NICOLA’S COSTRUZIONI Srl, con sede in Caltanissetta, tutte società attive nel settore delle costruzioni edilizie;

- le quote societarie della PARCO DELLE MACCALUBE CAMPUS Srl, della ROCHEL Srl, ALTARELLO COSTRUZIONI Srl, CENTOUNOPINI COSTRUZIONI Srl, della STUDIO 58 Srl tutte con sede in Caltanissetta, anch’esse prevalentemente operanti nel settore delle costruzioni edilizie;

- 9 beni immobili e 150 rapporti bancari.





Strage di Capaci, ergastolo confermato per quattro imputati: sentenza emessa in appello a Caltanissetta

News Successiva Cane muore chiuso in auto sotto il sole, denunciati i padroni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare