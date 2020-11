Cronaca 1190

Madre accoltella la figlia di otto anni, tragedia sfiorata a Palermo: la piccola si sarebbe riparata coprendosi il volto

La donna, una trentenne, si sarebbe scagliata all'improvviso contro la bambina. In casa c'era anche l'altra figlia di 5 anni

Redazione

17 Novembre 2020 16:50

Tragedia sfiorata questa mattina a Palermo, nel quartiere Villa Tasca. Secondo quanto ricostruito una donna di 30 anni avrebbe accoltellato, in maniera per fortuna non grave, una delle due figlie, di 8 anni, mentre si trovava in casa, insieme alla piccola e all'altra sorella di 6 anni.La madre, ricostruiscono i carabinieri, 30 anni, si sarebbe scagliata all'improvviso contro la più grande delle bambine, che si sarebbe riparata coprendosi il volto. Per lei solo lievi ferite: è ricoverata all'ospedale dei Bambini.(Luigi Ansaloni, Gds)



