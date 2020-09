Eventi 357

Madonna dell'Alemanna domani a Gela: festeggiamenti senza processione, fuochi e bancarelle

Domani 8 settembre, Gela accoglierà la sua Patrona ma senza i consueti eventi a causa del Covid

Redazione

07 Settembre 2020 10:01

“Nell'anno che ha finalmente sancito la riapertura del Santuario dedicato al culto della nostra Madonna, avremmo voluto contribuire all'allestimento di un grande calendario di festeggiamenti in occasione dell'8 settembre, il giorno di Maria SS. D'Alemanna, ma le circostanze non ce lo permettono e il nuovo DPCM valido fino a fine mese ci costringe ad annullare anche alcuni tra i momenti più attesi”.Lo rende noto il Sindaco Lucio Greco, costretto ancora una volta a fare i conti con l'emergenza Coronavirus che ci chiama tutti ad essere attenti e responsabili, evitando assembramenti e luoghi affollati in cui non sia possibile esercitare un'azione di vigilanza e controllo. Per questo motivo dal Comune fanno sapere che domani sera non ci saranno i fuochi, inizialmente previsti intorno alla mezzanotte, proprio per evitare che la gente si accalchi al lungomare. Confermate, invece, la moschetteria in piazza Umberto I alle ore 12 e la Santa Messa alle ore 19, ma in forma statica, senza processione. No alle tradizionali bancarelle. Saranno sparati, invece, i colpi a cannone alle 8 e alle 18. “Finita la messa delle 19 in Piazza Umberto – prosegue il sindaco Greco - l'icona della Madonna rimarrà esposta sul sagrato della chiesa madre fino alle 23. Ci dispiace che non si possa fare di più, ma posso assicurare che se la situazione ce lo permetterà ci rifaremo il prossimo anno e penseremo ad una grande festa per archiviare il ricordo di questa in tono così sommesso e celebrare degnamente e come merita la nostra Santa Protettrice”.





