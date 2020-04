Politica 155

M5S San Cataldo: "Quali sono le modalità seguite dalla commissione per l'assegnazione dei buoni spesa?"

Gli attivisti hanno riscontrato che nelle varie disposizioni comunali, non sono ben chiare le modalità adottate per l’assegnazione dei buoni spesa

Redazione

28 Aprile 2020 09:47

Lo scorso 27 aprile 2020, il Meetup San Cataldo 5 Stelle, ha presentato un’istanza per chiedere informazioni inerenti i criteri di erogazione di buoni spesa in favore dei soggetti e nuclei familiari in condizioni di disagio economico.



L' istanza, scaturita dalle varie segnalazioni e richieste di informazioni pervenute al gruppo locale, è stata indirizzata alla Commissione Straordinaria, al Responsabile del 1° Settore “Amministrazione Generale – Servizi Sociali” e al Responsabile del 2° Settore “Gestione Finanziaria e Tributi”.



Gli attivisti hanno riscontrato che nelle varie disposizioni comunali, non sono ben chiare le modalità adottate per l’assegnazione dei buoni spesa ai beneficiari di reddito di inclusione, reddito di cittadinanza e cassa integrazione che percepiscono un introito insufficiente a sostenere il nucleo familiare.



Inoltre per quanto riguarda le somme predisposte dalla Giunta Regionale per aiutare le famiglie in difficoltà, non risulterebbero ancora notizie se sono state richieste e percepite dal Comune di San Cataldo, e quali ulteriori procedure verranno adottate per l’erogazione degli ulteriori buoni spesa.



Le richieste avanzate alla Commissione Straordinaria sono state:



1) Quali sono le modalità adottate per l’assegnazione dei buoni spesa (criteri o soglie), per la corresponsione delle somme dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, ai percettori di reddito di inclusione, reddito di cittadinanza e cassa integrazione;



2) Se le “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e ripartite dall’Allegato n° 1 del D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020, sono state percepite dal comune;



3) Quali indicazioni verranno date per l’erogazione dei buoni per le misure deliberate dalla Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020.





