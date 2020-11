Politica 227

M5S a Musumeci: "Più chiarezza sulle decisioni anti-Covid, i siciliani rischiano di impazzire"

I pentastellati, chiedono al presidente della Regione, di confrontarsi con le associazioni di categoria

Redazione

21 Novembre 2020 20:21

“Poche idee e sicuramente confuse. Musumeci sta dando il meglio di sé con continue fughe in avanti e repentine marce indietro su decisioni che impattano duramente sulla vita dei siciliani e non fanno bene a nessuno. Prima di sbilanciarsi, con tanto di ordinanza, Musumeci dovrebbe tenere conto delle richieste delle associazioni di categoria e tenere confronto continuo con queste ultime. Farse, come quella di ieri sulle chiusure nei festivi e le incertezze sull'asporto, che hanno messo in agitazione tantissimi commercianti, sono da evitare a tutti i costi”. Lo affermano le deputate regionali del M5S, componenti della commissione Attività produttive dell’Ars Jose Marano e Valentina Zafarana.

“Ieri – dicono - abbiamo testato con mano il grandissimo disagio e la grande incertezza di tanti commercianti che chiedevano lumi sulla praticabilità dell’asporto dopo l’ordinanza del presidente. Solo la pezza della circolare della Protezione civile è riuscita a fare un minimo di chiarezza. È ovvio che così non si può andare avanti. Comprendiamo il momento difficile, ma i cittadini in questo modo rischiano di diventare matti”.





