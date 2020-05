Politica 227

M5S all'Ars: "Mentre la Sicilia brucia, vergognoso pensare alle poltrone e agli strapuntini"

In piena emergenza sanitaria, con molte aziende e commercianti in crisi, alla regione le attenzioni sono rivolte a come accontentare i partiti

Redazione

12 Maggio 2020 20:12

“Nomine di sottogoverno, assessorati, poltrone, strapuntini. Mentre tutto è paralizzato dal lockdown, dovuto alla pandemia in corso, le imprese agonizzano e decine di migliaia di siciliani aspettano ancora la cassa integrazione in deroga per mettere qualcosa in pentola, il governo Musumeci si arrovella su come accontentare i partiti della sua rissosa maggioranza. Definire tutto ciò vergognoso è a dir poco un eufemismo”.Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars, a commento delle grandi manovre in corso nei palazzi siciliani del potere, “mentre la Sicilia brucia”.

“Parlare di poltrone col manuale Cencelli in mano, come stanno facendo i partiti di governo in questo momento, è fuori dal mondo e Musumeci dovrebbe avere il buon senso di capirlo, soffocando le pretese dei suoi cortigiani, rimandando tutto a momenti più opportuni. Chi si era illuso che qualcosa potesse cambiare è servito, evidentemente con questo governo la delusione è un sentimento che non delude mai”.



“Nomine di sottogoverno, assessorati, poltrone, strapuntini. Mentre tutto è paralizzato dal lockdown, dovuto alla pandemia in corso, le imprese agonizzano e decine di migliaia di siciliani aspettano ancora la cassa integrazione in deroga per mettere qualcosa in pentola, il governo Musumeci si arrovella su come accontentare i partiti della sua rissosa maggioranza. Definire tutto ciò vergognoso è a dir poco un eufemismo”.Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars, a commento delle grandi manovre in corso nei palazzi siciliani del potere, “mentre la Sicilia brucia”.

“Parlare di poltrone col manuale Cencelli in mano, come stanno facendo i partiti di governo in questo momento, è fuori dal mondo e Musumeci dovrebbe avere il buon senso di capirlo, soffocando le pretese dei suoi cortigiani, rimandando tutto a momenti più opportuni. Chi si era illuso che qualcosa potesse cambiare è servito, evidentemente con questo governo la delusione è un sentimento che non delude mai”.



News Successiva Regione Sicilia, vertice del centrodestra a Palermo. La Lega disponibile a entrare in giunta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare