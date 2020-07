Cronaca 234

M5S all'Ars: "Cordoglio per le vittime dell'assurda tragedia di oggi a Palermo"

Il bilancio, ancora provvisorio, è di due vittime travolte da un fiume d'acqua. La città è devastata

Redazione

15 Luglio 2020 22:42

ll gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all'Ars esprime profondo cordoglio per le vittime dell'assurda tragedia di oggi, seguita al nubifragio abbattutosi su Palermo, e si stringe attorno ai familiari dei due morti. "Trovare la morte per un temporale in città, ancorché violento - dicono i parlamentari- è veramente assurdo. Un forte abbraccio vada pure ai due bimbi ricoverati e ai loro familiari, assieme ai migliori auguri di una prontissima guarigione".



