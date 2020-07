Salute 207

"L'Utin a Gela è ancora all'anno zero", rete ospedaliera: chiesto un incontro con l'Asp

Il vice sindaco terenziano Di Stefano, ha chiesto ragguagli in merito allo stato di attuazione della nuova rete ospedaliera

13 Luglio 2020 20:53

Riflettori puntati sulla sanità questa mattina nel corso della conferenza dei sindaci di Caltanissetta, tenutasi in videoconferenza. Per il comune di Gela vi ha preso parte il vice sindaco Terenziano Di Stefano, che ha chiesto ragguagli in merito allo stato di attuazione della nuova rete ospedaliera, senza la quale non è possibile risolvere nè i problemi di carenza del personale sanitario né quelli dovuti agli oggettivi limiti strutturali dei presidi dei vari comuni.“Ho voluto porre l'accento su alcuni punti specifici, – ha dichiarato il vice sindaco – sollecitando il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, in qualità di Presidente della Conferenza, a riferire direttamente alla Direzione Strategica dell'ASP. In primis l'UTIN, che al Vittorio Emanuele, nonostante se ne parli da anni, è ancora all'anno zero. Poi la Breast Unit, realtà di straordinaria importanza per chi si trova a combattere contro un tumore al seno e che, sebbene sia stata avviata, presenta notevoli lacune e va potenziata con più personale e il completamento dei reparti coinvolti. Ho evidenziato – prosegue - anche il problema della carenza di organico nei reparti di cardiologia e di malattie infettive, aperto su sollecitazione del sindaco Lucio Greco in piena emergenza Covid e che riteniamo sia ora fondamentale cristallizzare. Infine l'emodinamica e la psichiatria. Non è possibile che una città come Gela, che conta circa 80mila abitanti e nella quale confluiscono anche i residenti dei comuni limitrofi, debba rivolgersi a Caltanissetta. E' necessario che il nostro ospedale abbia la sua emodinamica, così come è necessario ed urgente che si metta mano all'organizzazione della psichiatria. Il nostro distretto conta 2500 pazienti e non è possbile che nessuno li gestisca e che tutto finisca col ricadere sulle spalle dei familiari”.

A margine della conferenza, per far si che tutto si possa concretizzare il prima possibile, il vice sindaco Di Stefano ha chiesto un cronoprogramma per conoscere tempi e modalità di esecuzione degli interventi richiesti. “Serve pure un incontro con la Direzione Strategica dell'ASP, - conclude – per stabilire le competenze per il problema dell'illuminazione dell'elipista di contrada Brucazzi. Come amministrazione siamo disponibili a fare il possibile per la risoluzione della problematica e speriamo che le istanze avanzate questa mattina non solo da me ma dai colleghi di tutta la provincia possano essere ascoltate e possano trovare immediato seguito”.





