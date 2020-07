Attualita 430

Lupo (PD): Manca la sanificazione nei siti archeologici dell'isola, stagione turistica a rischio

"E' indispensabile intervenire sui ritardi – spiega il capogruppo dei Dem - provvedendo al più presto all’attivazione delle misure anti Covid"

Redazione

29 Luglio 2020 17:18

“La stagione turistica, già duramente colpita dall’emergenza sanitaria che blocca i flussi turistici, per alcuni siti archeologici siciliani rischia di non partire mai. Himera, Monte Jato, Solunto nel palermitano, solo per fare alcuni esempi, non sono mai stati inseriti nel piano di sanificazione indispensabile per la riapertura. Un’offerta turistica priva della possibilità di visita al nostro immenso patrimonio archeologico non serve certamente al rilancio ad un comparto vitale per l’economia siciliana”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars che sull’argomento ha presentato un’interrogazione all’assessore ai Beni culturali.“I siti archeologici non possono essere riaperti al solo personale dipendente che con spirito di servizio ne garantisce la custodia e la salvaguardia – continua - ma serve rilanciarli in un ottica di sistema del comparto turistico che muove la nostra economia. E’ indispensabile intervenire sui ritardi – conclude - provvedendo al più presto all’attivazione delle misure anti Covid e riconsegnando l’intero patrimonio museale alla fruizione turistica”.



