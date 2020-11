Eventi 349

Luoghi del cuore, la Scala dei Turchi è in vetta alla classifica: è tra i siti più amati dagli italiani

Si tratta di un'iniziativa lanciata dal Fai (Fondo ambiente italiano). E' possibile votare con un click

Redazione

28 Novembre 2020 20:13

Cambia a colpi di click, la classifica dei Luoghi del cuore. Settimana dopo settimana, continua la decima edizione del censimento nazionale che premia i luoghi italiani da non dimenticare, iniziativa promossa dal Fondo ambiente italiano, che in provincia di Agrigento ha raggiunto, dal 6 maggio ad oggi, una soglia ragguardevole di voti.L’ultimo aggiornamento, che ha sommato i voti cartacei e digitali, ha avuto l’effetto di ridefinire la classifica parziale in provincia di Agrigento. Resta saldamente in testa alla classifica la Scala dei Turchi di Realmonte, mentre il Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina continua a guidare nell’agrigentino la sezione dedicata all’Italia sopra i 600 metri. Tra le novità in classifica si evidenzia il superamento dei 2000 voti della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento; la massima istituzione culturale agrigentina si attesta, così, a 2034 voti.(Gds, Paolo Picone)



