Lungomare di Gela, avviata la messa in sicurezza urgente. Falcone: "Eliminiamo rischi per la pubblica incolumità"

Stanziati più di 100mila euro per intervenire nei pressi del porto rifugio dopo i cedimenti avvenuti nei giorni scorsi

Redazione

27 Aprile 2020 20:40

Dal Governo Musumeci arrivano più di 100mila euro per i lavori di messa in sicurezza urgente del versante a monte del lungomare di Gela, nei pressi del porto rifugio. Il Dipartimento Infrastrutture ha infatti impegnato la somma e autorizzato l’esecuzione delle opere. “Dopo i cedimenti dei giorni scorsi - dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - abbiamo recepito le istanze dal territorio e dall'amministrazione comunale, mettendoci in moto per azzerare i pericoli per l’incolumità pubblica e assicurare l’integrità dell'arteria e della vicina infrastruttura portuale. A giorni, come indicato dal Governo Musumeci, sarà il Genio civile nisseno a ripristinare il versante indebolito dal crollo, a tutela del lungomare gelese che rappresenta anche un'importante via di fuga per la città”.



